اختتمت محافظة جنوب سيناء، اليوم الأول، لجولة الإعادة في الانتخابات البرلمانية 2020، بنسبة تصويت بلغت 9.63%.

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن عمليات التصويت مرت بهدوء ودون أي تجاوزات، ولم تتلقى غرفة العمليات بديوان عام المحافظة أي شكاوى.

وأكد أن نسبة التصويت اليوم الاثنين، بلغت 9.63%، وسجلت مدينة رأس سد أعلى نسبة تصويت بعدد 24421 صوتًا، من أصل 14049 صوتا، يليها مدينة الطور بـ2272صوتًا، من أصل 35970 صوتًا، ثم مدينة أبوزنيمة بعدد 578 صوتا من أصل 5231 صوتا، وأخيرًا مدينة أبورديس بعدد 561 صوتًا، من أصل 5514 صوتا.

وانطلقت جولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب بجنوب سيناء على مقعد واحد بالدائرة الثانية التي تضم مدن " رأس سدر، أبورديس، أبوزنيمة، طور سيناء" ويتنافس عليه حميد سليمان أبوبريك، مرشح حزب مستقبل وطن وغريب حسان مرشح مستقل.

ويبلغ عدد أصوات الناخبين بالدائرة الثانية 60764 ناخبًا وتضم 9 مقرات انتخابية، و19 لجنة فرعية، وتضم مدينة الطور 11 لجنة فرعية بينهم 6 للرجال و 5 للسيدات، بإجمالي 35970 ناخبًا، بينما تضم مدينة رأس سدر 4 لجان فرعية بينهم 2 للرجال، و 2 للسيدات، بإجمالي 14049 ناخبًا، وتضم مدينة أبورديس لجنتين مختلطتين بإجمالي 5514 ناخبًا، وتضم مدينة أبوزنيمة لجنتين مختلطتين بإجمالي 5231 ناخبًا.