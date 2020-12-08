 نائب محافظ سوهاج يتفقد سير عمل إدارة خدمة المواطنين بمديرية التموين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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نائب محافظ سوهاج يتفقد سير عمل إدارة خدمة المواطنين بمديرية التموين

محمد عبد المجيد:
نشر في: الثلاثاء 8 ديسمبر 2020 - 7:52 م | آخر تحديث: الثلاثاء 8 ديسمبر 2020 - 7:52 م

تفقد أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، اليوم، سير العمل بإدارة خدمة المواطنين بمديرية التموين بسوهاج، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بحضور محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين بسوهاج، والدكتور الطاهر موهوب مدير إدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة.

وتابع نائب محافظ سوهاج، سير العمل بإدارة خدمة المواطنين ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، موجها بضرورة تطوير الإدارة، والاستجابة الفورية لطلبات المواطنين وخاصة شكاوى المنظومة الحكومية، والعمل على رفع معدلات الأداء بما يحقق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة.

وشدد القاضي، على ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والعاملين.

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