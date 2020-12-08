استمرار توافد الناخبين للجان الانتخابات بشمال سيناء

استمر توافد المواطنين لمقرات اللجان في مراكز الانتخابات النيابية بمحافظة شمال سيناء في اليوم الثاني لجولة الإعادة.



وتوافد أنصار المرشحين في الدائرة الثانية بشمال سيناء، والتي تضم مراكز "بئر العبد والحسنة ونخل والقسيمة ورمانة"، من المحافظات المجاورة خاصة لدعم المرشح سلامة الرقيعي من قبيلة الدواغرة حيث تنتشر القبيلة في عدة محافظات.



واستعان رموز القبيلة بهم خاصة ممن لهم حق التصويت في شمال سيناء، كما زاد حشد قبيلة البياضية التي ينتمى اليها المرشح المستقل سامي كامل علي، وذلك بالتوافد المبكر للجان.



وفي الشيخ زويد ورفح استمر تدفق الناخبين للإدلاء بأصواتهم المقسمة بين المرشح عزيز مطر من حزب مستقبل وطن، والمرشح المستقل ياسر عرابي، وتضم الدائرة الأولى العريش والشيخ زويد و رفح.



وتداول الأهالي أحاديث عن تلقى مبالغ مالية من المرشحين من 200 إلى 300 جنيه للصوت، إلا ان غرفة عمليات متابعة الانتخابات لم تتلقِ بلاغات رسمية بحدوث تجاوزات