الشرطة الباكستانية تحقق لمعرفة الدافع وراء مقتل صحفي مسيحي

تحقق الشرطة في شمال غرب باكستان، اليوم الثلاثاء، فيما إذا كان مقتل صحفي من الأقلية المسيحية قد تم بدافع يتعلق بديانة الصحفي أو بمهنته.



ويمثل الاضطهاد مشكلة، سواء بالنسبة للصحفيين أو للأشخاص من الأقليات الدينية، فهم يواجهون الترهيب وأحيانا القتل في بلد به أغلبية ساحقة من السكان المسلمين وشهد فترات متعاقبة من الحكم العسكري اتسم بفرض قيود شديدة على وسائل الإعلام.



وقال مسئول الشرطة عظمة الله خان إن قيس جاويد، وهو صحفي إذاعي في أواخر الثلاثينات من عمره، أصيب برصاص مسلحين اقتربوا من منزله في مدينة دير إسماعيل خان على دراجات نارية.



وأفاد خان بأن جاويد كان يعمل مصورا في شبكة جيو التليفزيونية الباكستانية الرائدة حتى وقت قريب، قبل أن يطلق قناته التلفزيونية على الإنترنت، وهو اتجاه متزايد بين الصحفيين في البلاد.



وأوضح أمان الله خان، ضابط الشرطة الذي يحقق في جريمة القتل، إنه لم يتم إجراء أي اعتقال رسمي، لكن تم استجواب بعض المشتبه بهم.



وكشف مسؤول التحقيق لوكالة الأنباء الألمانية: "نحاول تحديد ما إذا كانت العقيدة أو الصحافة من بين دوافع القتل".



وأصبحت الشكاوى من الاعتداءات والترهيب والانتهاكات على الإنترنت ضد الصحفيين المنتقدين للجيش شائعة في باكستان.