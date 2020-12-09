مادورو يكشف تفاصيل محاولة اغتياله يوم الانتخابات البرلمانية في فنزويلا

كشف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو عن محاولة لاغتياله في 6 ديسمبر الجاري، يوم الانتخابات البرلمانية، مشيرا إلى أنه اضطر إلى تغيير جدوله الزمني.



وقال مادورو: "لقد غيرت مركز الاقتراع الخاص بي لأن مصدرا موثوقا في المخابرات الكولومبية تلقى معلومات حول التحضير لاغتيالي يوم الانتخابات"، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية.



وأعلن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، أمس الاثنين، فوز الاشتراكيين في انتخابات برلمان الجمهورية أحادي المجلس، مشيرًا إلى التغيير المرتقب في دورة العمل.



وقال نيكولاس مادورو على الهواء مباشرة عبر قناة "VTV" الفنزويلية: "نحن نعرف كيف نربح ونخسر، واليوم صادف أن نفوز. هناك تغيير في الدورة، دورة العمل، استعادة البلاد، الاقتصاد، السيادة، الاستقلال".



وأضاف أن الحكومة تؤكد التزامها بالعمل مع الناس ومن أجل الناس.



وأجريت، يوم الأحد الماضي 6 ديسمبر الجاري، انتخابات للبرلمان من مجلس واحد في فنزويلا، وشارك فيها 107 أحزاب وجمعيات سياسية.



ورفض أكثر من 20 حزبا، بما في ذلك حزب خوان جوايدو المعارض، التصويت.