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تركيا.. حبس صحفية 6 سنوات و3 أشهر

أرشيفية
أرشيفية
رباب عبد الرحمن:
نشر في: الثلاثاء 8 ديسمبر 2020 - 2:57 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 8 ديسمبر 2020 - 2:57 ص

أصدرت محكمة تركية في ديار بكر جنوب شرق تركيا حكما بالسجن 6 سنوات و3 أشهر على الصحفية التركية أيشاجول دوغان.

وصدر حكم المحكمة بناء على اتهام أيشاجول التي كانت تعمل كمنسقة برامج في قناة “İMC ” والتي تم إغلاقها بموجب مرسوم القانون، بالانتماء إلى تنظيم إرهابي.

وعقب محاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا منتصف يوليو 2016، وأصدرت السلطات التركية أحكاما بالسجن على ما يقرب من 200 صحفي، بينهم هدايات قاراجا، أحمد ألطان، أحمد بوكمان.

كما أغلقت السلطات أكثر من 200 مؤسسة إعلامية بينها قنوات ووكالات أنباء وصحف ومحطات راديو.

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