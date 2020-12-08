وزير خارجية إيران: مستعدون للحوار مع جيراننا بشأن المنطقة وليس مع الغرب

أعرب وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الثلاثاء عن استعداد بلاده للحوار مع جيرانها بشأن المنطقة، ولكن ليس مع الغرب.

وقال ظريف في تغريدة عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "يبدو أن بعض الجيران يطالبون الغرب أن يكون جُزءا من عملية التفاوض مع إيران!... نحن لا نتفاوض مع الغربيين حول المنطقة، تدخلاتهم هي أساس المشاكل".

وأضاف: "نحن على استعداد دائم للحوار مع جيراننا وترجمناه في طرح مشاریع أمن المنطقة 1986 ومجمع الحوار الإقليمي 2016 ومبادرة هرمز للسلام 2019".

يشار إلى أن الرئيس الإيراني حسن روحاني أعلن في عام2019عن "مبادرة هرمز للسلام"، التي تؤكد الأهمية التي توليها بلاده لدور الدول الإقليمية في ترسيخ الاستقرار في منطقة الخليج.

وقال روحاني إن هدف المبادرة " هو الارتقاء بالسلام والتقدم والرخاء لكل الشعوب المستفيدة من مضيق هرمز، وتأسيس علاقات ودية، وإطلاق عمل جماعي لـتأمين إمدادات الطاقة وحرية الملاحة".