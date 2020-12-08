اليابان تخصص حزمة اقتصادية جديدة لمكافحة تأثير فيروس كورونا

قال رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة اليابانية خصصت حزمة اقتصادية إضافية تقدر بنحو 73.6 تريليون ين، أي ما يعادل 707 مليارات دولار أمريكي، من بينهم صناديق خاصة للمساعدة في تخفيف تأثير فيروس كورونا "كوفيد-19".

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، أنه من المقرر أن يوافق مجلس الوزراء الياباني على تلك الحزمة اليوم، موضحا أنها تشمل تمديدات لبرامج الإعانة التي تهدف إلى تعزيز السفر المحلي وتحفيز الاستهلاك ومساعدة الشركات في الحفاظ على التوظيف، إضافة إلى حوافز الرقمنة، وخفض انبعاثات الكربون.

وأضاف سوجا -في اجتماع للحكومة والأحزاب الحاكمة- أننا "سنحافظ على العمالة واستمرار الشركات وسننعش الاقتصاد ونفتح طريقا للنمو من خلال التقنيات الخضراء والرقمية".

وبحسب مسؤولين يابانيين، فإنه "للمساعدة في تمويل التحفيز، سيتم تأمين إنفاق مالي يبلغ حوالي 30.6 تريليون ين في ميزانية تكميلية ثالثة للسنة المالية 2020 حتى مارس المقبل وميزانية أولية للعام المالي 2021، ومن المتوقع أن يحصل كلاهما على موافقة مجلس الوزراء في وقت لاحق من الشهر الجاري".

وتعد تلك الحزمة الأولى التي تم إعدادها لمكافحة الوباء منذ تولى سوجا منصبه في منتصف سبتمبر الماضي حيث تأتي بالتزامن مع تزايد اعداد حالات الاصابة بفيروس كورونا في البلاد.