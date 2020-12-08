فرنسا: باريس لا تزال بعيدة عن تحقيق إصابات بكورونا أقل من 5000 حالة يوميا

أعلن "جيروم سالومون" مدير هيئة الصحة الوطنية في فرنسا، أن البلاد لا تزال بعيدة عن انخفاض إصابات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لتصل إلى أقل من 5000 حالة يوميا.

وقال سالومون -في مؤتمر صحفي، حسبما ذكرت قناة (بي إف إم) الاخبارية الفرنسية اليوم الثلاثاء- إن فرنسا ما زالت تواجه مخاطر عالية لتفشي الوباء في البلاد، حيث إن أعداد الإصابات لاتزال مرتفعة بشكل خاص بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 75 عاما.

وحذر من أن فرنسا لا تزال بعيدة عن تحقيق هدف انخفاض الإصابات اليومية لأقل من 5000 حالة كما حددها رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون في البداية للنظر في تخفيف إضافي للحجر الصحي المفروض في البلاد منذ 30 أكتوبر الماضي حيث كان من المقرر تخفيف هذه القيود في 15 ديسمبر الجاري.

وأشاد المدير العام للصحة الفرنسي بجهود الفرنسيين التي جعلت من الممكن الحد بقوة من الوباء، لكنه شدد على أنه بعد انخفاض حاد في عدد الإصابات، شهد الوباء ارتفاعا على مدى أسبوع.

واختتم سالومون، قائلا "إن جميع الدول الأوروبية الكبرى تعاني من صعوبات كبيرة في السيطرة على"كوفيد-19".

وكانت السلطات الصحية في فرنسا قد سجلت أمس الاثنين 3411 إصابة جديدة بكورونا في انخفاض حاد عن حصيلة أمس الأول الأحد التي بلغت 11022 إصابة.

يذكر أن الحصيلة التراكمية للإصابات في فرنسا بلغت حتى الآن مليونين و295 ألفا و908 إصابات، وهي خامس أعلى حصيلة لإصابات كوفيد-19 في العالم.