شركة طيران إماراتية تعتذر لمسافرين إسرائيليين واجهوا تأخيرا لدى وصولهم لدبي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قدمت شركة الطيران الإماراتية (فلاي دبي) اعتذارا لمسافرين إسرائيليين واجهوا تأخيرا لدى وصولهم إلى دبي اليوم الاثنين.

وقالت الشركة في بيان مساء اليوم "ردا على التقارير الإعلامية المتداولة حول دخول مواطنين إسرائيليين إلى الإمارات العربية المتحدة، تقدم "فلاي دبي" اعتذارها للمسافرين المتضررين الذين واجهوا تأخيرا لدى وصولهم إلى دبي".

وأضافت الشركة: "تقوم الشركة حاليا بمراجعة أسباب التأخير وإعادة التحقق من العمليات والإجراءات لمنع أي تأخير في الرحلات المقبلة".

وتابعت الشركة: "تبقى السياسة التي تسمح بدخول المواطنين الإسرائيليين دون تغيير، وتستمر الإمارات بالترحيب بهم على أراضيها".

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أفادت بحدوث إشكالية لنحو 200 سائح إسرائيلي، حيث تم احتجازهم في مطار دبي صباح اليوم الاثنين بعد وصولهم للإمارات.

ونقلت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية عن السائحين القول إنه تم احتجازهم في المطار بسبب تغيير في لوائح منح التأشيرات تمنعهم من الدخول.

وتردد أنه تم تعليق اللوائح التي تسمح للإسرائيليين بالدخول مساء أمس الأحد.

وكانت الإمارات وإسرائيل أعلنت في شهر آب/أغسطس الماضي تدشين تعاون مشترك بين البلدين برعاية أمريكية.