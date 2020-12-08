سفير روسي: نبحث إمكانية إنتاج لقاح «سبوتنيك V» داخل الجزائر

قال السفير الروسي لدى الجزائر إيجور بيلييف، إن بلاده تبحث إنتاج اللقاح الروسي "سبوتنيك V" ضد وباء كورونا المستجد (كوفيد-19) محليا داخل الجزائر، مؤكدا أن فعالية اللقاح تصل إلى 95%.

وأضاف السفير الروسي -في مقابلة مع وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية اليوم الثلاثاء- "تباحثنا حول نقطة إنتاج اللقاح محليا أثناء لقاءاتنا مع وزير الصحة ووزير الصناعة الصيدلانية.. وروسيا مستعدة للتعاون مع الجزائر من أجل تصنيع اللقاح محليا، وأقصد هنا الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة المعني بتوزيع اللقاح خارج البلاد".

وأوضح أن "الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة يقترح صيغا متعددة للتعاون، منها الاقتناء المباشر، وتحويل التكنولوجيا، والتصنيع المشترك، والمشاركة في اختبارات المرحلة الثالثة، وهي صيغ اقترحناها على الجانب الجزائري"، مشددا على فعالية اللقاح الروسي التي تصل إلى 95%، ما يؤكد أنه من أفضل اللقاحات المتواجدة في السوق، رغم السباق المحموم بين مختلف الشركات، ومحاولات التشويه التي يتعرض لها اللقاح الروسي.