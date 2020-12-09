إعلان حظر التجول في السليمانية بكردستان العراق على خلفية الاحتجاجات

أعلنت السلطات المحلية في السليمانية وحلبجة بإقليم كردستان العراق فرض حظر التجول في المحافظتين والمدن المحيطة بهما، على خلفية الأحداث الأخيرة في الإقليم.

وذكرت اللجنة الأمنية العليا في السليمانية وحلبجة - في بيان اوردته قناة السومرية نيوز اليوم الثلاثاء - "تقرر حظر التجوال في المحافظتين بالإضافة إلى إدارتي رابرين وكرميان"، مبينة أن "الحظر يسري من منتصف ليلة اليوم الثلاثاء، وحتى منتصف ليلة يوم غد الأربعاء".

وعزت اللجنة سبب اتخاذ القرار، إلى "حفظ الأمن"، نتيجة تجدد التظاهرات في بعض القصبات ومنها دوكان وسيد صادق ومناطق أخرى.

وتشهد السليمانية منذ يوم الأربعاء الماضي، تظاهرات تطالب بصرف رواتب الموظفين، سرعان ما تخللها اشتباكات بين المحتجين والقوات الأمنية، وصولا إلى حرق مقار حزبية وتهديد بالتصعيد.