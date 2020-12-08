 مادورو: انقسام المعارضة أهم أسباب فوز الاتحاد الاشتراكي في انتخابات البرلمان - بوابة الشروق
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مادورو: انقسام المعارضة أهم أسباب فوز الاتحاد الاشتراكي في انتخابات البرلمان

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو
كراكاس - أ ش أ:
نشر في: الثلاثاء 8 ديسمبر 2020 - 10:21 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 8 ديسمبر 2020 - 10:21 ص

أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، اليوم الثلاثاء، أن أهم أسباب حصول التحالف الاشتراكي على نتائج مرتفعة في الانتخابات البرلمانية انقسام وتبعثر أحزاب المعارضة.

وقال مادورو -خلال لقاء مع وفد المراقبين الروس طبقا لما أوردته قناة (روسيا اليوم)- "إن من بين 277 مقعدا برلمانيا، حصلنا على ما يقرب من 250، وأظهرت المعارضة نفسها مشتتة، وهذا لم يسمح لها بترتيب حملتها الانتخابية كما يجب".

وقد جرت انتخابات الجمعية الوطنية (برلمان فنزويلا الذي يضم مجلسا واحدا فقط)، أمس الأول الأحد، وشارك فيها 107 أحزاب ومنظمة سياسية، وتنافس على المقاعد البرلمانية أكثر من 14 ألف مرشح بشكل إجمالي.

ورفض أكثر من 20 حزبا، بما في ذلك حزب زعيم المعارضة خوان غوايدو المشاركة في الانتخابات والاقتراع.

وأعلنت بعض الدول الغربية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، عدم اعترافها بهذه الانتخابات البرلمانية.


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