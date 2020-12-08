 رسم صورة ضخمة لبيتهوفن في حقل بإيطاليا في ذكرى ميلاده - بوابة الشروق
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رسم صورة ضخمة لبيتهوفن في حقل بإيطاليا في ذكرى ميلاده

بيتهوفن
بيتهوفن
د ب أ
نشر في: الثلاثاء 8 ديسمبر 2020 - 7:09 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 8 ديسمبر 2020 - 7:09 ص

 قام الفنان المتخصص داريو جامبارين برسم لوحة ضخمة للموسيقار الألماني لودفيج فان بيتهوفن في حقل بشمالي إيطاليا.

وكُتب شعار "بيتهوفن على الإطلاق! 1770" باللغة الألمانية أسفل العمل الفني للموسيقار الألماني.

وبحسب جامبارين ، يقع العمل الفني في كاستاجنارو / حوالي 50 كيلومترا/ جنوب شرقي فيرونا.

يأتي ذلك بمناسبة الذكرى الـ 250 لميلاد بيتهوفن التي تحل في 17 ديسمبر، أو في تاريخ معموديته بشكل أكثر دقة.

وخصص جامبارين مرارا أعمالا فنية ضخمة لشخصيات مشهورة، وفي بعض الأحيان يستخدم جرارا أو محراثا لهذا الغرض.

وعلى سبيل المثال، قام جامبارين برسم صورة للفنان العالمي ليوناردو دافنشي في الطبيعة العام الماضي في الذكرى الـ 500 لوفاته.

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