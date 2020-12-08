 تقارير: بايدن يعتزم ترشيح جنرال متقاعد من أصول أفريقية لمنصب وزير الدفاع - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تقارير: بايدن يعتزم ترشيح جنرال متقاعد من أصول أفريقية لمنصب وزير الدفاع

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 8 ديسمبر 2020 - 8:07 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 8 ديسمبر 2020 - 8:07 ص

ذكرت وسائل إعلام أمريكية يوم الاثنين أن الرئيس المنتخب جو بايدن سيرشح الجنرال المتقاعد لويد أوستن لمنصب وزير الدفاع في إدارته المقبلة.

وظهر أوستن، الذي عمل قائدا سابقا للقيادة المركزية الأمريكية ونائب رئيس أركان الجيش، كأبرز مرشح لذلك المنصب خلال الأيام القلائل الماضية، بحسب صحيفة بوليتيكو التي كانت أول من نشر ذلك النبأ.

وكان بايدن قد أعلن في وقت سابق من يوم الاثنين إنه سيعلن عمن سيتولى منصب وزير الدفاع قبل نهاية هذا الأسبوع.

وفي حال تأكيده، سيصبح أوستن أول رجل من أصول أفريقية يقود وزارة الدفاع الأمريكية.

وكان بايدن قد تعهد خلال حملته الرئاسية بتشكيل إدارة هي الأكثر تنوعا في تاريخ الولايات المتحدة.

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