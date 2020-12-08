إغلاق مناجم اليورانيوم في أوكرانيا بسبب نقص التمويل

أغلقت السلطات الأوكرانية مناجم اليورانيوم الثلاثة في البلاد بسبب نقص التمويل.

وأفادت وسائل إعلام محلية يوم الاثنين بأنه في تلك المناجم الواقعة في منطقة كيروفوهراد بوسط البلاد، تعمل فقط الخدمات الأساسية الخاصة بالتهوية وضخ المياه، مما يعني أن حوالي خمسة آلاف عامل في إجازة غير مدفوعة الأجر.

ويرجع سبب الإغلاق إلى الديون المتراكمة على شركة "إنيرجواتوم" الحكومية التي تصل إلى ما يعادل أربعة ملايين يورو (85ر4 مليون دولار). ويشار إلى أن "إنيرجواتوم" هي المشتري الوحيد لليورانيوم في أوكرانيا.

وكانت هناك تأخيرات في دفع الأجور ونقص في الملابس الواقية والمعدات وحتى المتفجرات، وذلك منذ فترة طويلة.

ويخشى نقابيون أيضا من قطع التيار الكهربائي بسبب عدم سداد الفواتير. ويعني هذا أن المياه التي تخترق المنطقة قد لا يتم ضخها وقد تصبح المياه الجوفية ملوثة إشعاعيا.

وتشغل إنيرجواتوم" أربع محطات نووية تولد أكثر من الطاقة الكهربائية في أوكرانيا .

وتم إغلاق محطة الطاقة الخامسة بالقرب من تشيرنوبل تدريجيا من عام 1986 حتى نهاية 2000 بعد وقوع حادث كبير هناك.