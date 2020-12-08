تقرير أمريكي: الهند تفضل استيراد نفط الشرق الأوسط مقارنة بالإفريقي

كشف تقرير اقتصادي أمريكي متخصص عن أن الهند، ثالث أكبر مستورد عالمي للنفط، باتت تفضل استيراد النفط من منطقة الشرق الأوسط، وقللت وارداتها من نفط قارة إفريقيا؛ نظرا لارتفاع تكلفة هذا الأخير مقارنة بالنفط الوارد من الشرق الأوسط.

ووفقا لتقرير مجموعة (Refinitiv) الأمريكية، التي تعمل كمزود لبيانات أسواق المال العالمية، فقد قلصت الهند على مدار الأشهر الثلاثة الماضية من وارداتها النفطية القادمة من قارة إفريقيا.

وأشار التقرير إلى أن الهند وإن كانت قد سجلت رقما قياسيا في وارداتها النفطية خلال شهر أكتوبر الماضي للمرة الأولى منذ 8 أشهر، إلا أن مشترياتها من النفط الإفريقي سجلت أدنى مستوى لها في ثلاثة أشهر مقارنة بوارداتها النفطية من منطقة الشرق الأوسط.

كما لفت إلى أن منتجي النفط في الشرق الأوسط استبقوا الحرب الجديدة؛ للاستحواذ على مكاسب جديدة للسوق النفطي بتخفيض أسعار نفطهم، فيما أبقى معظم المصدرين الأفارقة على أسعار نفطهم دون تغيير.

تجدر الإشارة إلى أن الهند، حتى العام الماضي، كانت تعد من أكبر مستوردي النفط الإفريقي لاسيما من نيجيريا وأنجولا، وفي أكتوبر 2018 سجلت واردات الهند من النفط الإفريقي رقما قياسيا، حيث وصلت إلى 875 ألف برميل يوميا.