وزير الخارجية الروسي يلتقي مع سياسيين مع حزب يميني ألماني في موسكو

من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف مع أعضاء بارزين من حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف في موسكو اليوم الثلاثاء، وسط توترات بين البلدين، فيما وصفها الكرملين بـ "زيارة مهمة".

وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، في سرده تفاصيل الزيارة يوم الاثنين إن روسيا احتفظت بعلاقات متنوعة للغاية مع ألمانيا وكان ذلك ناجحا في مجالات معينة وأقل نجاحا في مجالات أخرى، بحسب ما ذكرته وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء.

ومن المقرر أن يلتقي لافروف مع رئيس المجموعة البرلمانية لحزب البديل، تينو تشروبالا، على الغداء. وسيرافق تشروبالا، المتحدث باسم الحزب للشؤون الخارجية، بول هامبل.

وقال حزب البديل في برلين إن الزيارة تأتي استجابة لدعوة أصدرها البرلمان الروسي.

وتشهد العلاقات الألمانية الروسية توترا حاليا، في أعقاب تسميم أليكسي نافالني، وهو منتقد للقيادة الروسية والذي عولج بشكل ناجح في برلين بعد نقله إليها من روسيا في نهاية أغسطس.

ويدعم حزب البديل من أجل ألمانيا رفع العقوبات المفروضة من جانب الاتحاد الأوروبي على روسيا ويدعو إلى تطبيع العلاقات.