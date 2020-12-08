محافظ كفر الشيخ: مياه الشرب لم تتأثر بحادث تسرب غاز الكلور

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن تسرب غاز الكلور بشركة مياه كفر الشيخ، نتج عنه إصابة نحو 55 فردًا من المواطنين بضيق تنفس بسبب استنشاقهم له، نقلوا على إثره إلى مستشفى كفر الشيخ العام.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc» المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء أمس الاثنين، أن المصابين تلقوا الرعاية الكاملة بالمستشفى وخرج منهم خمسين شخص وتبقى خمسة آخرين لايزالون تحت الملاحظة، مشيرًا إلى أن التسريب حدث بمنطقة قريبة موقف نقل جماعي.

وأشار إلى إخلاء الموقف القريب من حادث التسريب، وتحويل مسارات المرور بمساعدة الحماية المدنية، لافتًا إلى تشكيل لجنة فنية لفحص سبب التسريب، فضلًا عن مباشرة النيابة التحقيقات لبحث الأمر.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن مياه الشرب لم تتأثر بالتسريب الحادث، موضحًا أنه تم تحليل الخصائص الطبيعية للمياه أكثر من مرة للتأكد سلامتها.

وناشد المواطنين المقيمين بمنطقة التسريب بالتوجه الفوري للمستشفيات في حالة شعورهم بضيق تنفس، مؤكدًا أنه تم قياس نسبة غاز الكلور في الجو أكثر من مرة، ضمانًا لسلامة الأفراد.

وأصدرت شركة مياه الشرب بكفرالشيخ، بيانًا حول تسريب غاز الكلور بمحطة مياه كفرالشيخ جاء به: «أنه أثناء التشغيل حدث تسريب ضعيف من اسطوانة كلور، وتم التعامل معها في حينه، طبقا لقواعد السلامه والصحه المهنيه والمهمات والمعدات الموجوده، وذلك من خلال الأفراد المختصين بالورديه، وتم السيطره على الموقف في حينه، ونتيجة حدوث بعض التسرب ادي إلى شعور بعض الماره بأعراض ضعيفه بضيق في التنفس ولم تسجل أي حالات بالمستشفيات».