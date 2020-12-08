بلغت نسبة التصويت في جولة الإعادة بالانتخابات البرلمانية خلال اليومين بشمال سيناء 25.5% علي مستوى اللجان الانتخابية بمدن وقرى المحافظة.

وبلغ إجمالي من أدلوا بأصواتهم خلال جولة الإعادة 69 ألفا و687 ناخبا من إجمالي عدد الناخبين المقيدين بالجداول الانتخابية وعددهم 273 ألفا 178 ناخبًا.

وسجلت لجان بئر العبد أعلى نسبة تصويت بين لجان المحافظة، حيث بلغت نسبة التصويت بها 54.3%، يليها لجان مدينة العريش بنسبة تصويت بلغت22.3%، ولجان مدينة الشيخ زويد بنسبة تصويت بلغت 17.8% ولجان مدينة نخل بنسبة تصويت بلغت 10.4%، ثم لجان رفح بنسبة 3.7%، يليها لجان مدينة الحسنة بنسبة تصويت بلغت 3.5%.

وقامت غرفة العمليات الرئيسية في ديوان عام محافظة شمال سيناء، بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية في مجالس المدن بمتابعة سير وانتظام لجان الانتخابات خلال جولة الإعادة، حيث لم تتلق الغرفة أي إخطارات أو شكاوي تؤثر علي سير العملية الانتخابية.