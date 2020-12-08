إثيوبيا: إطلاق النار على فريق الأمم المتحدة بإقليم تجراى لتجاهله نقطتي تفتيش وخرقهما

قالت الحكومة الإثيوبية إن فريقا تابعا للأمم المتحدة تعرض لإطلاق النار في إقليم تيجراي الشمالي بعد تجاهله وانتهاكه لاثنتين على الأقل من نقاط التفتيش.

وكان الفريق في المنطقة أول أمس الأحد لإجراء تقييم أمني للوكالات الإنسانية التي تستعد لدخول المنطقة التي مزقها الصراع. وقال رضوان حسين، وزير الدولة بوزارة الخارجية الإثيوبية والمتحدث باسم فريق الطوارئ الحكومي، إنهم تخطوا نقطتي تفتيش ولم يتوقفوا ثم دخلوا بسياراتهم إلى مناطق محظورة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن رضوان قوله : "كانوا على وشك انتهاك نقطة التفتيش الثالثة وتم إطلاق النار عليهم واحتجازهم.. الآن هم أحرار".

ووافقت الحكومة الإثيوبية الأسبوع الماضي على السماح للوكالات الإنسانية بالوصول إلى اللاجئين والنازحين داخليا بسبب الصراع الذي دام شهرا في منطقة تيجراي. وتقول مجموعات الإغاثة أنها ما زالت تكافح للوصول إلى المنطقة.