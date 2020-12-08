كيف أصبح زواج الأمير تشارلز والأميرة ديانا ظاهرة عالمية؟

حضر حفل الزفاف الملكي للأمير تشارلز، والأميرة ديانا سبنسر في كاتدرائية القديس بولس في 29 يوليو 1981، 750 مليون شخص حول العالم، الذي لقب بـ"حفل زفاف القرن"؛ إذ حطم أرقامًا قياسية جديدة، وحقق اتجاهات الموضة العالمية، مع كسر بعض التقاليد.

- العروس ديانا

كانت الليدي ديانا سبنسر، التي عُرفت فيما بعد باسم "أميرة الشعب"، أول مواطنة بريطانية تتزوج وريثًا للعرش منذ أكثر من 300 عام، رغم أنها كانت بعيدة كل البعد عن عامة الناس، وفقا لما ذكره موقع "هيستوري" الأمريكي.

كانت ديانا ابنة إدوارد جون سبنسر، وفرانسيس روث بورك روش، الفيكونت والفيكونت ألتورب، حيث التقت ديانا لأول مرة بتشارلز، أمير ويلز، وهو رجل يكبرها 13 عامًا، عندما استأجرت عائلتها منزل الملكة إليزابيث الثانية بارك هاوس، خلال طفولة ديانا.

واعد تشارلز لفترة وجيزة، شقيقة ديانا الكبرى، السيدة سارة، قبل مغازلة عروس المستقبل، واقترح على ديانا خاتم خطوبة من الياقوت عيار 12 قيراطًا محاطًا بـ14 ماسة سوليتير بعد أن التقى بديانا 13 مرة فقط .

بالنسبة للجمهور، كانت الرومانسية العاصفة بين معلمة روضة الأطفال الخجولة البالغة من العمر 20 عامًا وولي العهد شيئًا من القصص الخيالية.

- دراما ضيوف الزفاف الملكي

كان حفل زفاف الأمير تشارلز والأميرة ديانا، هو أول حفل زفاف ملكي يقام في كاتدرائية القديس بولس في لندن، منذ حفل زفاف الأمير آرثر (ابن الملك هنري السابع والأميرة كاثرين عام 1501).

ولم تكن قائمة المدعوين خالية من الدراما؛ إذ رفض بعض قادة أوروبا الحضور.

تقول المؤرخة كارولين هاريس: "رفض رئيس جمهورية أيرلندا الدعوة بسبب الخلافات حول وضع أيرلندا الشمالية، كذلك الملك خوان كارلوس والملكة صوفيا من إسبانيا (ابنة عم الأمير فيليب) لم تحضر حفل الزفاف لأن تشارلز وديانا كانا يخططان لركوب اليخت الملكي بريتانيا لقضاء شهر العسل في جبل طارق، التي كانت أرضًا بريطانية منذ عام 1704 ولكن تطالب بها إسبانيا".

- ضجيج الزفاف الملكي

في الأشهر التي سبقت الزفاف، أصيب الجمهور بالجنون من خلال التغطية الإعلامية لحفلات الزفاف الوشيكة.. يقول جوني ديمون، المراسل الملكي لأخبار بي بي سي: "تشارلز كان يبحث عن عروس لمدة 7 سنوات"، مضيفا: "كان هناك قرع طبول مستمر من الصحف حول متى ومن، وكانت فترة اقتصادية عصيبة في بريطانيا، حيث ارتفاع البطالة، واضطراب في الشوارع وأعمال شغب في المدن البريطانية الكبرى".

تم بث حفل الزفاف في 74 دولة، وشاهده 750 مليون شخص حول العالم، وأعلن تاريخ الزفاف في 29 يوليو 1981، عطلة وطنية حتى يتمكن المزيد من الشخصيات الملكية من المشاهدة، وملأ أكثر من 600 ألف متفرج شوارع لندن على أمل إلقاء نظرة على الأمير والأميرة وسط آلاف الصيحات والهتافات.

- فستان زفاف الأميرة ديانا

كان الفستان من تصميم ديفيد وإليزابيث إيمانويل، مصنوع من التفتا الحريري، وكان أطول قطار في التاريخ الملكي يبلغ 25 قدمًا، وكان مطرزًا بـ10 آلاف لؤلؤة، حيث أقرنتها الأميرة ديانا مع تاج سبنسر، وهو تاج كان في عائلتها لأكثر من 100 عام، وحجاب بطول 153 ياردة.

كانت كعكة الزفاف الرئيسية للأميرة تشارلز، والأميرة ديانا، فواكه ذات 5 طبقات ويزن أكثر من 200 رطل.

- كسر القواعد في حفل الزفاف الملكي

اشتهرت الأميرة ديانا، بأنها أول ملكة، حذفت عبارة "طاعة" من عهود زفافها التقليدية، وهو اختيار هادف آثار الجدل، حيث كانت هناك عدة لحظات غير مخطط لها في الحفل آثارت الدهشة أيضًا، كما أشارت ديانا بطريق الخطأ إلى زوجها باسم خاطئ، ووصفته بـ"فيليب تشارلز آرثر جورج" بدلاً من "تشارلز فيليب آرثر جورج".

كذلك نسى الأمير تشارلز، تقبيل عروسه على المذبح بعد تبادل وعودهم، وهو خطأ عوض عنه بتقبيل ديانا على الشرفة أمام حشود غامرة، وهو تقليد كرره ابنهما الأكبر الأمير ويليام في منزله عام 2011 زفاف لكيت ميدلتون.

- الأثر الثقافي لـ"عرس القرن"

قال رئيس أساقفة كانتربري، أمام ضيوف الزفاف: "جميع الأزواج هم أزواج ملكيون في يوم زفافهم"، وكان حفل الزفاف بداية هوس الأشخاص الذين بدأوا في التقليد.

ويقول دياموند: "بعد الحرب العالمية الثانية في أوروبا وسنوات التقشف، رأيت النساء فجأة يبدأن فخامة مرة أخرى، وحدث نفس الشيء مع أرقى الإبداعات التي ارتدتها ديانا أثناء وبعد الزفاف عندما كانت بريطانيا تخرج من حقبة الصراع الصناعي، حيث كان هناك انفجار رومانسي في الأسلوب".

كان زواج تشارلز وديانا، إرث دائم لـ"عرس القرن"، يمكن أن يرى في الأزياء والثقافة، وفي حفلات الزفاف من أبناء الزوجين، الأمير وليام والأمير هاري، التي أصبحت أحداث عالمية في حد ذاتها.