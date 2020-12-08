عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، محاضرة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الذي أقيم عصر اليوم الثلاثاء على ملعب التتش؛ استعدادًا لمواجهة مصر المقاصة في الجولة الأولى من الدوري الممتاز.

استمرت المحاضرة ربع ساعة، حيث طالب موسيماني اللاعبين بإغلاق ملف المرحلة الماضية، والتركيز في التحديات المقبلة التي تشهد العديد من المباريات، سواء على المستوى المحلي أو الإفريقي.

واستأنف الاهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين عقب مباراة طلائع الجيش في نهائي كأس مصر.

ويستعد الأهلي لمواجهة مصر المقاصة التي تقام يوم الأحد المقبل في الجولة الأولى للدوري.