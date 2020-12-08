 موسيماني للاعبين: انسوا الثلاثية.. أمامنا تحديات محلية وإفريقية - بوابة الشروق
الثلاثاء 8 ديسمبر 2020 4:54 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

مع أم ضد استمرار التعليم عن بُعد إذا انتهت أزمة كورونا؟
النتـائـج تصويت

قبل مواجهة المقاصة

موسيماني للاعبين: انسوا الثلاثية.. أمامنا تحديات محلية وإفريقية

محمود باهي
نشر في: الثلاثاء 8 ديسمبر 2020 - 4:29 م | آخر تحديث: الثلاثاء 8 ديسمبر 2020 - 4:31 م

عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، محاضرة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الذي أقيم عصر اليوم  الثلاثاء على ملعب التتش؛ استعدادًا لمواجهة مصر المقاصة في الجولة الأولى من الدوري الممتاز.

استمرت المحاضرة ربع ساعة، حيث طالب موسيماني اللاعبين بإغلاق ملف المرحلة الماضية، والتركيز في التحديات المقبلة التي تشهد العديد من المباريات، سواء على المستوى المحلي أو الإفريقي.

واستأنف الاهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين عقب مباراة طلائع الجيش في نهائي كأس مصر.

ويستعد الأهلي لمواجهة مصر المقاصة التي تقام يوم الأحد المقبل في الجولة الأولى للدوري.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك