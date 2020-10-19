سونا: اتفاق على زيادة دعم المصرف العربي للسودان لمواجهة كورونا

اتفق رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، ورئيس مجلس إدارة المصرف العربي للتنمية في إفريقيا دكتور فهد عبد الله الدوسري، على زيادة الدعم المُقدّم للسودان لمواجهة جائحة كورونا، والتعامل مع تبعات كارثة الفيضانات التي ضربت البلاد خلال موسم الخريف المُنصرم بصورة استثنائية بمبلغ عشرة ملايين دولار.

ونقلًا عن وكالة الأنباء السودانية «سونا»، مساء الثلاثاء، جاء ذلك لدى استقبال حمدوك لوفد المصرف العربي، بحضور كل من رئيس مجلس الإدارة، والمدير العام للمصرف، الدكتور سيدي ولد التاه، وكبير مستشاري رئيس الوزراء الأستاذ الشيخ خضر، والمستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء د. آدم الحريكة.

من جهته، أوضح رئيس مجلس إدارة المصرف العربي أن لقائهم برئيس الوزراء بحث دعم جهود حكومة وشعب السودان لمواجهة جائحة كورونا وتقديم الشكر للحكومة الانتقالية على استضافة مقر المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، كما شكر الدوسري دعم حكومة السودان للمصرف لضمان أداء مهامه المطلوبة، موكداً دعمهم للسودان لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية بالبلاد.