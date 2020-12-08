نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، قصة ضابط شرطة متحول جنسيًا، بعد 44 من شعوره بميول جنسية مغايره لنوعه.

قالت الصحفية، إن اسم الضابط تحول إلى اسم سكاي موردن، لتصبح ضابطة متحولة جنسية تعمل في مدينة ويست ميدلاندز الإنجليزية.

وأشارت الصحفية، إلى أن الضابط المخول جنسيًا كان يعلم دائمًا أنه متحول جنسيًا لكنه أبقى الأمر سرًا لسنوات طوال.

يبلغ الشرطي المتحول 44 عامًا، ويرتدي باروكة شقراء في العمل، وأصبح لديه دروس في المكياج، ليتحول لامرأة كاملة الشكل بعد انفصاله عن زوجته.

من جانبها، أطلقت عليه الصحفية لقب "القوي"، وقالت إن الشرطي المتحول أثار ردة فعل عنيف من بعض الذين تساءلوا عما إذا كان سيُمنح صلاحيات لإجراء عمليات تفتيش للسيدات المشتبه بهن.

لكن وفقًا للتوجيهات الصادرة عن رابطة ضباط الشرطة، التي تم استبدالها منذ ذلك الحين بالمجلس الوطني لرؤساء الشرطة، فإنه يمكن لأي ضابط يحمل شهادة الاعتراف بالجنس إجراء عمليات بحث عن فرد يتطابق بالنسبة للضابط.

وبموجب قانون الاعتراف بالنوع الاجتماعي لعام 2004 ، يمكن للأشخاص المتحولين جنسيًا الذين عاشوا في جنسهم المتخول إليه لمدة عامين على الأقل تقديم طلب للحصول على شهادة الاعتراف بالجنس إلى لجنة الاعتراف بالنوع الاجتماعي في خدمة المحاكم.

وبمجرد منحه الشهادة، يمكّن هذا الشخص من تغيير جنسه بشكل قانوني، وليس من الضروري أن يخضع الفرد لعملية جراحية، أو يخضع للعلاج الهرموني من أجل الحصول عليها.

آلات يعيش الضابط المتحول "سكاي"، أعزبًا فهو لم ينجب أطفالًا من زوجته المفصل عنها، يقول: "لقد عرفت دائمًا أني متحول جنسيًا حتى قبل أن أعرف بوجود هذه الكلمة لكنني أبقيت الأمر سراً لعقود ولم أعرف أبدًا كيف أخرج للأصدقاء والعائلة والزملاء بزي امرأة".

وتابع سكاي: "لقد كنت واحدًا من 14 ضابطًا يقفون في طابور للشرطة ضد حشد غاضب يضم أكثر من 1000 شخص وقد كنت محاطًا بعصابة لصوص مسلحين بمضارب بيسبول ومطارق لكن لا شيء من هذا مرعب مثل خروج امرأة متحولة جنسياً أمام 30 ضابط شرطة في دورة تدريبية تكتيكية لم أقابلها من قبل".

وأضاف: "نحن بلا شك في عصر أكثر تسامحًا الآن مما كنل عليه قبل 10 أو 20 عامًا وهذا ما منعني من الخروج مبكرًا لكنه أيضا لا يزال مخيفًا".

أشار سككتي إلى أنه يدفع الأموال للحصول على وصفة طبية خاصة من الكريم لتقليل نمو الشعر حيث لأن لحيته الخفيفة متكررة النمو تكسره نفسيا''.

وأضاف: "وضعت أحمر الشفاه وشعر مستعار أشقر لأول مرة في العمل وبالكاد استطعت احتواء أعصابي لقد اعتاد زملائي على رؤيتي برأس حليق ولحية خفيفة كنت خائفا مما سيقوله الزملاء وأفراد الجمهور وكيف سيعاملونني".

ويشير شكاي إلى أن حياته السابقة كانت قاسية: "لقد تعاملت مع أسوأ ما في الإنسانية خلال سنواتي الـ 19 في شرطة ويست ميدلاندز لقد تم البصق علي وطعني ولكمي في أثناء الخدمة ولكن لا شيء يقارن بالخوف من الظهور للعمل بشكلي الجديد".