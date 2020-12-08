دار باليه ألمانية تراجع برنامجها بعد اتهامات عنصرية من راقصة سوداء

أعلنت دار البالية في العاصمة الألمانية برلين، اعتزامها مراجعة برنامجها وذلك بعد الكشف عن اتهامات بالعنصرية وردت من راقصة سوداء في فرقة الباليه.

وذكرت شركة الدار اليوم الاثنين على موقعها الإلكتروني: "يجب اكتشاف وإعادة تقييم طرق العرض القديمة والتمييزية، ونحن ندرك أن الباليه همش على مدار تاريخه الناس الملونين"، وأضافت أنها تسعى لأن تكون مرآة للمجتمع وطالبت بأن تعكس الأعمال الفنية التنوع.

وكان تم الإعلان في أكتوبر الماضي عن اتهامات من راقصة قالت إنها سمعت مرارا تعليقات عنصرية من مديرة التدريب، وقالت الراقصة الفرنسية السوداء، شلويه لوب جوم في حوار مع صحيفة "تاجس شبيجل" إن المدربة " كانت تقول لها إن الدار الحكومية ما كان ينبغي لها أن تعينني لأنني سوداء"، وتابعت المديرة أن وجود سوداء في "فرقة باليه" ليس شيئا جماليا وليس متجانسا، وذكرت الراقصة السوداء أنها طُلِبَ منها أن تضع ماكياج أبيض لأداء " بحيرة البجع".