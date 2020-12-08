إرسال فرق تمريض من قوات الدفاع الذاتي إلى شمال اليابان لمكافحة كورونا

قال وزير الدفاع الياباني نوبو كيشي، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة سوف ترسل فرق تمريض من قوات الدفاع الذاتي إلى أساهيكاوا في هوكايدو شمال البلاد، حيث تواجه تعاني البلاد نقصا في فرق الرعاية الصحية بسبب الارتفاع في عدد الإصابات بفيروس كورونا في الآونة الأخيرة.

وذكرت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء، أن الوزير أعلن عن إرسال ممرضات من قوات الدفاع الذاتي استجابة لطلبات قدمها حاكم هوكايدو ناوميتشي سوزوكي في وقت سابق اليوم.

وأكدت أساهيكاوا، التي يقطنها نحو 330 ألف نسمة، اليوم الثلاثاء 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهو رقم قياسي يومي، و6 وفيات مرتبطة بمرض كوفيد-19 الناجم عن الفيروس.

وساعدت الوزارة الحكومات المحلية في مواجهة الوباء بناء على طلبات من حكام المقاطعات، حيث أرسلت فرقا من قوات الدفاع الذاتي إلى أماكن مثل أوكيناوا، حيث تعرض نظام الرعاية لأعباء شديدة في أغسطس.