شكري: مساحة ملف حقوق الإنسان في مباحثات ماكرون والسيسي لم تكن بحجم الاهتمام الإعلامي

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن مساحة ملف حقوق الإنسان خلال المؤتمر الصحفي المشترك للرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، لم تكن بحجم الاهتمام الإعلامي.

وأضاف شكري، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الاثنين، أنه «دائمًا ما يتم تناول حقوق الإنسان ومشاغل الطرفين خلال المؤتمرات المماثلة»، لافتًا إلى أن المؤتمر شمل الاهتمام بالإسلاموفوبيا، والمظاهر التي لا تتسق مع حقوق الإنسان والحريات.

وأوضح أن المؤتمر تضمن «حديثًا عن منظور الدولة المصرية إزاء حقوق الإنسان والعمل الأهلي، والتزام الدولة تجاه شعبها ومواطنيها لرعاية مصالحهم وحقوقهم كاملة من منطلق المسؤولية والانتماء للشعب العظيم».

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأحد، على رأس وفد رفيع المستوى، إلى العاصمة الفرنسية باريس، في زيارة رسمية، تلبية لدعوة من نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون.

وتأتي الزيارة في إطار حرص الجانبين على تنمية العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين، وبحث سبل تعزيزها خلال الفترة المقبلة، حيث سيتم عقد مباحثات قمة بين الرئيسين، ستتناول جميع جوانب موضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين، والتنسيق السياسي المشترك تجاه القضايا الإقليمية والدولية.