كوريا الجنوبية تتخطى عتبة الـ 7 آلاف إصابة بكورونا لأول مرة

تخطت كوريا الجنوبية حاجز السبعة آلاف إصابة لأول مرة، حسبما أعلن رئيس الوزراء كيم بو كيوم اليوم الأربعاء، وسط مخاوف بشأن سلالة فيروس كورونا المتحورة الجديدة (أوميكرون) وارتفاع عدد الإصابات الحرجة بالفيروس.

وقال كيم: "في منطقة العاصمة ، حيث يتم الإبلاغ عن 80% من إجمالي الحالات، نواصل إضافة أسرّة بالمستشفيات بتعاون نشط من المجتمع الطبي، غير أنه مازال من الصعب اللحاق بخطى ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس"، بحسب ما نقلته وكالة يونهاب للأنباء .

وكانت معدل الإصابات اليومية قد استقر عند نحو خمسة آلاف حالة خلال الأسبوع الماضي.