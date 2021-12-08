طلب إحاطة ضد وزير التعليم بشأن إلغاء التشعيب لطلاب الثانوية العامة

سالم: ما يحدث يؤكد التخبط في السياسة التعليمية مما يؤثر سلبا على مستوي الطلاب

تقدم النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بطلب إحاطة ضد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بشأن ما أعلنه الوزير عن إلغاء التشعيب لطلاب الثانوية العامة واقتصارها على شعبة علمية وأخرى أدبية دون شعبة العلمى علوم وعلمى رياضة والتى معمول بها الآن على أن يطبق هذا النظام بداية من دفعة 2022/ 2023 على أن يكتفى طلاب هذة الدفعة وما بعدها بشعبة العلمي أو الأدبي.

وانتقد سالم، القرار متسائلا:"عن فلسفة صدور هذا القرار فجأة خلال هذا الوقت وبعد مرور نصف العام الدراسي، ولماذا لم يقم الوزير باتخاذه قبل بداية العام الدراسي حتى تكون الرؤية واضحة أمام طلاب الفرقة الثانية ثانوى حتي يتمكنوا من اتخاذ القرار المناسب لهم ولقدراتهم العلمية؟".

وتساءل سالم أيضا عن:" مدى التنسيق مع وزارة التعليم العالى بشأن ذلك القرار لأنه سيترتب عليه تغير آليات العمل بالتنسيق نظرا لأن هناك كليات معينة لشعبة علمى علوم وأخرى لعلمى رياضة؟ ".

وأشار وكيل الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن هذا النظام سوف يحدث تداخل بين الدفعة الأخيرة التى سيطبق عليها النظام القديم وأول دفعة على النظام الجديد حال رسوب طالب من النظام القديم فى مادة أو أكثر أو تأجيل امتحان مادة أو أكثر ، خاصة وأنه سيتم دمج بعض المواد مع بعضها البعض وإلغاء أخري في النظام الجديد، وبذلك نعاود مشكلة دفعة التابلت وما قبلها وما حدث بتنسيق الثانوية العامة هذا العام .

وأختتم سالم حديثه، "أن ما يحدث كل يوم من الوزير يؤكد التخبط في السياسة التعليمية التي تتبعها وزارة التربية والتعليم مما يؤثر سلبا على مستوي أداء الطلاب" حسب ق