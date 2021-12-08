جامعة العريش تفعل الشراكة مع جهاز تنمية المشروعات

بدأت جامعة العريش اليوم /الثلاثاء/ تفعيل الشراكة بينها وبين جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وذلك تحت رعاية الدكتور حسن عبدالمنعم الدمرداش رئيس الجامعة من خلال التعاون مع طلاب الفرقة الرابعة بكلية الاقتصاد المنزلي.

وأكد الدكتور عثمان محمد عثمان وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع (في بيان الليلة) أنه تم تنظيم لقاء بين الجهاز وطلاب الفرقة الرابعة بالكلية تحت إشراف الدكتور مروان مصطفى حسن عميد الكلية، وبحضور طارق الشوربجى مسئول الخدمات غير المالية ومدرب المشروعات في فرع الجهاز بالعريش.

وأفاد بأنه تم خلال اللقاء توضيح أوجه التعاون بين فرع الجهاز مع طلاب الفرقة الرابعة بكلية الاقتصاد المنزلي بالعريش من حيث توفير التدريب المناسب للطلاب للتعامل مع آليات السوق وتوفير دراسات الجدوى لهم إلى جانب القروض المالية لتمويل المشروعات والتدريب على الحرف اليدوية، إلى جانب توفير المعارض لترويج المنتجات داخليا وخارجيا، خاصة للمتميزين من أصحاب المهارات اليدوية ومنتجات البيئة السيناوية والتراثية.

وأضاف أنه يجري الإعداد لتنظيم ورشة عمل تدريبية للطلاب خلال المدة من 13 – 14 ديسمبر الجاري لتأهيلهم لإقامة المشروعات من خلال البرنامج الذي ينفذه جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تحت عنوان : " ابدأ مشروعك ".

يذكر أنه سبق توقيع بروتوكول تعاون وشراكة بين فرع الجهاز في محافظة شمال سيناء وجامعة العريش لتمويل مشروعات الخريجين وتوفير فرص عمل لهم.