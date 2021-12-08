أعلنت البعثة الأممية لتحقيق الاستقرار في مالي "مينوسما"، اليوم الأربعاء، مقتل 7 من قوات حفظ السلام وإصابة 3 آخرين في حالة خطيرة، في حصيلة أولية، جراء انفجار عبوة ناسفة في موكب لوجيستي بوسط البلاد.

وأوضحت مينوسما، على حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، اليوم الأربعاء، (اليوم 8 ديسمبر، صباحا، اصطدم موكب لوجيستي لقوات مينوسما، كان في طريقه من دوانتزا إلى مدينة سيفاريه في وسط البلاد، بعبوة ناسفة في منطقة باندياجارا. وأظهرت الحصيلة الأولية، وفاة 7 من قوات حفظ السلام وإصابة 3 إصابات خطيرة".