واصلت دول العالم، اليوم الأربعاء، تسجيل زيادات جديدة في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي جائحة فيروس كورونا عالميا، والمستمرة منذ أواخر عام 2019، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.

آسيويا، في إيران، أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي، اليوم الأربعاء، تسجيل 3 آلاف و309 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 6 ملايين و144 ألفا و644 إصابة. وسجلت وزارة الصحة، خلال الفترة نفسها، 90 حالة

وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة منذ بداية الوباء إلى 130 ألفا و446 حالة.. حسبما ذكرت وكالة أنباء /إرنا/ الإيرانية. وبلغ عدد المتعافين من الفيروس التاجي حتى اليوم، 5 ملايين و943 ألفا و467 شخصا.

وفي بنجلاديش، أعلنت السلطات الصحية، اليوم الأربعاء، تسجيل 277 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى مليون و578 ألفا و288 إصابة. وسجلت السلطات الصحية، خلال الفترة نفسها، ست حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة منذ بداية الوباء إلى 28 ألفا و16 حالة.. حسبما ذكرت صحيفة /بورثوم ألو/ البنغالية.

وفي بروناي، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 15 ألفًا و 244 إصابة. كما ظلت حصيلة الوفيات متوقفة عند 57 حالة.

وفي سنغافورة، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 709 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 271 ألفًا و 297 إصابة. كما سجلت 3 وفيات جديدة لتصل حصيلة الوفيات إلى 774 حالة وفاة.

وفي اليابان، أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 116 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، بالإضافة إلى حالتي وفاة، مما رفع إجمالي حالات الإصابة إلى مليون و728 ألفا و131 إصابة، فيما بلغ إجمالي عدد حالات الوفاة في البلاد 18 ألفا و367 وفاة.. حسبما ذكرت صحيفة /جابان تايمز/ اليابانية.

وفي أذربيجان، أعلنت السلطات الصحية، اليوم الأربعاء، تسجيل 1210 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 599 ألفا و713 إصابة. وسجلت السلطات الصحية، خلال الفترة نفسها، 15 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة منذ بدء جائحة فيروس كورونا في البلاد إلى 8 آلاف و19 وفاة.. حسبما ذكرت وكالة أنباء /ترند/ الأذرية. وتعافى على مدار أمس، 1853 شخصا، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين من الفيروس التاجي إلى 569 ألفا و238 شخصا.

وفي أوروبا، رصدت وزارة الصحة البريطانية 161 حالة وفاة، و51 ألفا و342 إصابة خلال اليوم الأخير، ليبلغ إجمالي عدد من ماتوا في المملكة المتحدة، خلال 28 يوما من تشخيص إصابتهم بـ"كوفيد-19"، 145 ألفا و826 حالة، فيما يقدر إجمالي عدد من ذُكر "كوفيد-19" في شهادات وفاتهم بين أسباب الوفاة بنحو 170 ألف شخص، وارتفع العدد التراكمي للإصابات المؤكدة، المسجلة منذ ظهور الوباء، إلى 10 ملايين و560 ألفا و341 إصابة.

وفي إيطاليا، سجلت وزارة الصحة 86 حالة وفاة، و17 ألفا و959 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" المسجلة في البلاد إلى 134 ألفا و386 حالة، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات 5 ملايين و152 ألفا و264 إصابة.

وفي اليونان، أعلنت وزارة الصحة أنها رصدت 5899 إصابات شخص بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.. لترتفع إجمالي الإصابات إلى 978 ألفًا و 402 إصابات، موضحة أن 81 شخصا آخرين لقوا حتفهم بعد إصابتهم بالفيروس، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 18 ألفًا و901 حالة.

وفي ألمانيا، سجلت وزارة الصحة خلال اليوم الأخير 527 حالة وفاة، 69 ألف و601 إصابة، ما يرفع حصيلة الوفيات المرتبطة بالفيروس منذ ظهوره إلى 104 ألف و47 حالة، الأعلى منذ فبراير 2021.

وفي سويسرا، سجلت وزارة الصحة خلال اليوم الأخير 34 حالة وفاة، 12 ألف و598 حالة إصابة، ما يرفع حصيلة الوفيات المرتبطة بالفيروس منذ ظهوره إلى مليون و90 ألفا و906 حالة، بينما وصل إجمالي الإصابات إلى مليون و11 ألفا و326 إصابة.

وفي قبرص، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 619 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية. وذكرت صحيفة "سيبروس ميل" القبرصية أن إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية تفشي الجائحة ارتفع إلى 138 ألفا و 157 حالة. كم أضافت أن حصيلة الوفيات بلغت 602 حالة بعد عدم وفيات على مدار أمس.

وفي كرواتيا، أعلن المقر الوطني للحماية المدنية، اليوم الأربعاء، تسجيل 4 آلاف و751 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 639 ألفا و778 إصابة. وسجلت السلطات الصحية، خلال الفترة نفسها، 54 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة منذ بداية الوباء إلى 11 ألفا و383 وفاة.. حسبما ذكرت وكالة أنباء /هينا/ الكرواتية. وتعافى على مدار أمس، 2583 شخصا، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين من الفيروس التاجي إلى 601 آلاف و174 شخصا.

وفي أيرلندا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 4152 إصابة جديدة ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 602 ألفًا و 751 إصابة، مشيرة إلى أن حصيلة الوفيات في البلاد مازالت متوقفة عند 5788 حالة وفاة عقب تسجيل 81 وفاة جديدة على مدار الأسبوع الماضي.

وفي صربيا، أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 1675 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى مليون و268 ألفا و787 إصابة. وسجلت وزارة الصحة، خلال الفترة نفسها، 41 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة منذ بداية الوباء إلى 12 ألفا و36 وفاة.. حسبما ذكر موقع /إن وان/ الإخباري الصربي.

وفي الأمركتين، سجلت وزارة الصحة الأمريكية 120 ألفا و71 حالة جديدة بكورونا في الولايات المتحدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 49 مليونا و242 ألفا و271 حالة، كما تم تسجيل 1298 وفيات ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 790 ألفا و82 حالة.

فيما أعلن المجلس الوطني لأمانات الصحة في البرازيل وفاة 191 شخصا وإصابة 9 آلاف و38 آخرين بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات المسجلة هناك حتى اليوم إلى 616 آلف و18 حالة، وإجمالي الإصابات إلى 22 مليون و147 ألفا و476 إصابة.

وفي المكسيك، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2493 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3 مليون و905 آلاف و319 حالة، كما سجلت 195 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 295 ألفا و602 حالة.

وفي كندا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3258 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و823 آلاف و674 حالة، كما سجلت 20 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 29 ألفا و880 حالة.

وأعلنت السلطات الصحية في جامايكا تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 91 ألفًا و578 إصابة، بينما سجلت 4 حالات وفاة واحدة على مدار أمس ليصل إجمالي الوفيات 2415 حالة وفاة على مستوى البلاد.

وإفريقيًا، سجلت وزارة الصحة في جنوب إفريقيا 3 آلاف و 51 حالة إصابة بفيروس كورونا، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد حتى الآن إلى 3 ملايين و51 ألفًا و 222 إصابة. وذكر بيان لوزارة الصحة في البلاد قوله إن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 90 ألفًا و حالتين، عقب تسجيل 27 حالة وفاة جديدة.

وفي كينيا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 108 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات إلى 255 ألفًا و652 إصابة، بينما لم يتم تسجيل أي حالات وفاة على مدار أمس ليصل إجمالي عدد الوفيات 5 آلاف و 337 حالة وفاة.