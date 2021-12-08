بايدن يحذر بوتين من عقوبات لم يشهدها أحد من قبل

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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه حذر الرئيس الروسى فلاديمير بوتين من عقوبات لم يشهدها أحد من قبل إذا هاجم أوكرانيا.

وقال جو بايدن: حذّرت فلاديمير بوتين من عقوبات "لم يرَ مثلها أبدا" في حال تعرضت أوكرانيا لهجوم.

وتابع الرئيس الأمريكي، أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تستخدم القوة بشكل منفرد ضد روسيا حال غزوها أوكرانيا، وفقا لموقع سكاي نيوز عربية الإخباري.

وفى وقت سابق أكد مساعد الرئيس الروسى للشؤون الدولية، يورى أوشاكوف، إيلاء اهتمام كبير للقضية الأوكرانية خلال المحادثات بين الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكى جو بايدن.

وقال أوشاكوف -في إحاطة صحفية اليوم الأربعاء-:" لقد استغرق موضوع أوكرانيا الكثير من الوقت في هذه المحادثات".