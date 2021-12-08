إطلاق مبادرة «مهنتك مستقبلك» لتدريب الشباب على المهن الحرفية بمركز ملوى بالمنيا

كلف اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوي، نائبه هشام الضوي، جورجيوس كمال رئيس قرية البرشا، بمتابعة أعمال مبادرة رئيس الجمهورية "مهنتك مستقبلك"، ضمن مبادرة حياة كريمة بمجلس قروي دير البرشا بمركز ملوي.

وقال رئيس المركز ، إن مبادرة "مهنتك مستقبلك" تأتي ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتقوم المبادرة على تدريب مهن التفصيل والخياطة، ومهنة السباكة، بشرط يجيد المتدرب القراءة والكتابة، وألا يقل عمره عن 18 عامًا.

من جانبه أوضح هشام الضوي، نائب رئيس مركز ملوي، أن المبادرة بدأت بمجلس قروي دير البرشا، الغرض منها تدريب الفتيات على مهنة التفصيل والخياطة، وتدريب الشباب على مهنة السباكة بمعرفة مدربين مؤهلين من ذوي الخبرات، حيثُ يتم تدريب الشباب مجانا وتأهيلهم ليكونوا أصحاب أعمال ومشروعات، والهدف من المبادرة هو توفير حياة كريمة لجميع الشباب بنطاق القرية.