فيديو مسرب يتسبب في استقالة مساعدة رئيس الوزراء البريطاني

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استقالت واحدة من كبار مساعدي رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بعد أن سرب مقطع فيديو لها وهي تمزح بشأن حفل عيد الميلاد التي يُزعم أنه أقيم خلال إغلاق كورونا العام الماضي.

ونفت الحكومة مرارا مزاعم بشأن إقامة حفل في مقر إقامة رئيس الوزراء في داونينج ستريت عندما كانت هناك قواعد صارمة بشأن التجمعات، وفقا لموقع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وقال جونسون أمام النواب في جلسة عاصفة لمجلس العموم حيث دعا خصومه لاستقالته "أتفهم الغضب الذي عم البلاد لمشاهدة موظفين في 10 دوانينج ستريت (مقر الحكومة) يستخفون على ما يبدو بإجراءات الإغلاق".

أضاف "أعتذر بلا تحفظ عن الإهانة التي تسبب بها (التسجيل).. وأعتذر عن الانطباع الذي يعطيه".