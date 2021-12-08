أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، عودته إلى مكتبه في أديس أبابا لفترة مؤقتة، مؤكدا أن العمليات العسكرية ستتواصل ضد الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي.

وأضاف أبي أحمد في تصريحات إعلامية :" أكملنا المرحلة الأولى من الحرب بتحرير معظم المدن التي كانت تحت سيطرة جبهة تحرير تجراي بإقليم أمهرة"، وفقا لما أورده موقع العين الإخباري على حسابه بموقع التدوينات القصيرة تويتر.

وبدأ الصراع في إقليم تيجراي في نوفمبر 2020 عندما أرسل أبي أحمد، قوات الجيش الفيدرالي للتخلص من السلطات المحلية المنبثقة عن الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي بعدما اتهمها بمهاجمة ثكنات للجيش في الإقليم.

ومنذ ذلك الحين امتدت المعارك لتشمل منطقتي عفر وأمهرة المجاورتين في حين غرق إقليم تيجراي بما تصفه الأمم المتحدة بحصار إنساني بحكم الأمر الواقع ما يغذي المخاوف من حصول مجاعة واسعة الانتشار على غرار ما حصل في إثيوبيا في الثمانينات.