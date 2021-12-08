الجزائر تسجل ١٩٧ إصابة جديدة بكورونا و٣ وفيات خلال ٢٤ ساعة

سجت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الثلاثاء، ١٩٧ إصابة جديدة بفيروس كورونا، و٣ حالات وفاة، فيما تماثل ١٦١ مريضا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن إجمالي الحالات المصابة بلغ ٢١١ ألفا و٨٥٩ حالة ؛ من بينها ١٩٧ حالة إصابة جديدة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء ١٤٥ ألفا و٥١١ شخصا.

وأضافت الوزارة أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ ٦ آلاف و١١١ حالة ، فيما يتواجد حاليا ١٤ مريضا في العناية المركزة.

كما نوهت الوزارة الجزائرية إلى أن ٢٠ ولاية من أصل ٥٨ لم تسجل أي حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما سجلت ٢١ ولاية أخرى من حالة واحدة إلى 9 حالات فيما سجلت ٧ ولايات 10 حالات فما فوق.

وأوصت "الصحة" الجزائرية مواطنيها بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

كانت السلطات الجزائرية قد أصدرت قرارا، في نوفمبر الجاري، بتمديد رفع الحظر الصحي المفروض بسبب كورونا عبر كامل الأراضي الجزائرية.