جريزمان بعد العبور للأدوار الإقصائية في دوري الأبطال: هذا هو الأتلتي

أشاد أنطوان جريزمان، مهاجم أتلتيكو مدريد، بتأهل فريقه إلى الدور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز في معقل بورتو 1-3 في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، قائلا "هذا هو الأتلتي".

وصرح جريزمان عقب المباراة التي أقيمت مساء الثلاثاء على ملعب دو دراجاو "كنا نعلم مدى صعوبة المباراة. لكننا استعدينا بشكل جيد لها. أنا فخور بهذا الفريق. قدمنا كل شيء حتى النهاية. ركلة الجزاء مؤسفة (التي سجل منها بورتو هدفه)، لكن أعتقد أننا عملنا جميعا بشكل مميز، كما أن الجماهير استمتعت بهذه المباراة".

وأضاف جريزمان صاحب الهدف الأول: "هذا هو الأتلتي. هذه المباراة الأخيرة هي ملخص كل مباريات دور المجموعات. أنا أستمتع كثيرا الآن وأتمنى أن نواصل التقدم في التشامبيونزليج".

وتابع: "الموسم طويل للغاية، سنمر بأوقات جيدة وأخرى سيئة. وفي الأوقات السيئة سنحتاج أكثر لجماهيرنا مثلما حدث اليوم، إنه لأمر يثير البهجة ويمنحنا مزيدا من القوة".

واقتنص أتلتيكو وصافة المجموعة الثانية من بورتو بهذا الانتصار ليحصد نقطته السابعة، متفوقا بنقطتين على الفريق البرتغالي الذي سيواصل مشواره في الدوري الأوروبي، بينما يتصدر ليفربول المجموعة بالعلامة الكاملة (18 نقطة)، في حين يقبع ميلان في القاع بأربع نقاط.