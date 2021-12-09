قال الرئيس التنفيذي لشركة "فايزر" الأمريكية للأدوية، ألبرت بورلا، اليوم الأربعاء، إن المواطنين قد يحتاجون إلى جرعة رابعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا في وقت أقرب مما كان متوقعاً.

وأضاف ألبرت، حسبما نقلت شبكة "سي ان بي سي" الإخبارية الأمريكية اليوم، أن هذا التطور أثبتته الأبحاث الأولية بعدما تم التأكد من أن البديل الجديد من كورونا "اوميكرون" يمكن أن يقوض الأجسام المضادة الوقائية الناتجة عن اللقاح الذي طورته الشركة.

وأوضحت الشبكة أن شركتا "فايزر" و"بيونتيك" قد أصدرتا في وقت سابق اليوم نتائج دراسة معملية أولية أظهرت أن الجرعة الثالثة من اللقاح فعالة في محاربة متغير "اوميكرون" في الوقت الذي تراجعت فيه سلسلة التطعيم الأولية المكونة من جرعتين بشكل كبير في قدرتها على الحماية من السلالة الجديدة.