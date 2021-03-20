 قبل تطبيق قانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات.. القباج تدعو مرضى الإدمان للتقدم للعلاج - بوابة الشروق
الأربعاء 8 ديسمبر 2021 4:17 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. إلى أي مرحلة سيصل المنتخب المصري في كأس العرب؟
النتـائـج تصويت

قبل تطبيق قانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات.. القباج تدعو مرضى الإدمان للتقدم للعلاج

آية عامر
نشر في: الأربعاء 8 ديسمبر 2021 - 4:11 م | آخر تحديث: الأربعاء 8 ديسمبر 2021 - 4:11 م

كشف تقرير لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لوزيرة التضامن الاجتماعىُ، بأن الخط الساخن “16023” للصندوق تلقى 9329 اتصالا هاتفيا من الموظفين بالجهاز الإداري للدولة للعلاج من الإدمان وذلك تزامنا مع إصدار قانون فصل الموظف المتعاطى والذى سيتم تطبيقه اعتبارا من يوم 15 ديسمبر الجارى حيث يتم توفير كافة الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة.

وجددت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي في بيان لها اليوم، الدعوة لمرضى الإدمان إلى التقدم للعلاج من خلال الاتصال علي الخط الساخن لصندوق الإدمان (16023) قبل انتهاء المُهلة التي حددها القانون للموظف المُتعاطي لحماية أرواح الأبرياء وتجنب الحوادث الناتجة عن مشكلة العمل تحت تأثير المخدرات خاصة في المرافق الحيوية التي تمس حياة المواطنين، مؤكدة أن من يتقدم للعلاج طواعية يتم اعتباره مريض وعلاجه مجانا وفى سرية تامة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك