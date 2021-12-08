بيليه يعود للمستشفى بعد شهرين من استئصال ورم بالقولون

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عاد أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه للمستشفى لتلقي العلاج بعد شهرين من اكتشاف إصابته بورم خبيث، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية اليوم الأربعاء.

وأعلن بيان للمستشفى أن حالة بيليه "مستقرة" ومن المقرر أن يعود لمنزله في الأيام المقبلة.

وكان بيليه -81 عاما- أجرى جراحة لإزالة ورما بالقولون، في سبتمبر الماضي بعد اكتشاف إصابته به خلال فحص روتيني.

ويعد نجم سانتوس البرازيلي السابق هو اللاعب الوحيد الذي حصل على ثلاثة ألقاب لكأس العالم، حيث حمل كأس البطولة أعوام 1958 و1962 و1970.

كما يعتبر بيليه أيضا أحد 4 لاعبين فقط تمكنوا من هز الشباك في 4 نسخ مختلفة في المونديال، بينما لا يزال يتربع على صدارة قائمة الهدافين التاريخيين لمنتخب البرازيل، بعد إحرازه 77 هدفا في 92 مباراة خاضها مع منتخب (السامبا).