منح الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأربعاء، الرئيس التونسي قيس سعيد القلادة الكبرى لدولة فلسطين تقديرا لمواقفه الثابتة في دعم الشعب الفلسطيني ونصرة حقوقه المشروعة وتعزيزه لعلاقات الأخوة الفلسطينية-التونسية وتثمينا لمكانته على المستويات العربية والدولية ولقيادته الحكيمة لتونس في ظل التحديات التي تواجهها.

جاء ذلك حسبما ذكر بيان صادرعن رئاسة الجمهورية التونسية خلال لقاء الرئيس الفلسطيني الذي يقوم بزيارة رسمية لتونس مع نظيره التونسي في بقصر قرطاج، حيث تناول الرئيسان بحث علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين وأفق تدعيمها وتنويعها.

كما تم التطرق الرئيسان -خلال لقائهما- إلى آخر المستجدات في القضية الفلسطينية، وتبادلا وجهات النظر بخصوص مسائل إقليمية ودولية أخرى.

تأتي زيارة الرئيس الفلسطيني الحالية لتونس تلبية لدعوة من الرئيس قيس سعيد الذي كان في استقباله أمس (الثلاثاء) بالجناح الرئاسي بمطار تونس قرطاج الدولي فور وصوله.