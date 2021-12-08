ولي العهد السعودي يصل الدوحة في أول زيارة إلى قطر

وصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الأربعاء، إلى قطر قادماً من الإمارات في إطار جولته الخليجية التي بدأت من عُمان، وستشمل الكويت والبحرين.

وتأتي الجولة الخليجية حرصاً على "التواصل مع قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتعزيزاً لروابط الأخوة لما فيه خدمة ومصلحة شعوب دول المجلس" حسبما ذكر الديوان الملكي السعودي في بيان، الاثنين.

قمة الرياض

وتأتي الجولة الخليجية لولي العهد السعودي قبل أيام من قمة قادة دول مجلس التعاون الـ42 التي تستضيفها العاصمة الرياض في 14 ديسمبر الجاري، بعد نحو عام من القمة الـ41 التي عقدت في محافظة العلا السعودية في 5 يناير الماضي، وشهدت اتفاقاً على تجاوز الخلافات بعد التوقيع على "بيان العُلا".

وستكون زيارة الأمير محمد بن سلمان هي الأولى إلى الدوحة بعد توليه ولاية العهد، بعد أن التقى أمير قطر عدة مرات خلال العام الجاري في السعودية، أولها كان في يناير على هامش قمة العلا في لقاء ثنائي جرى خلاله "استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز العمل الخليجي المشترك".

وفي مايو، استقبل الأمير محمد بن سلمان الشيخ تميم بن حمد في قصر السلام في جدة، في زيارة شهدت استعراض العلاقات بين البلدين، وأوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات وسبل دعمه وتطويره، إلى جانب بحث التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

وفي سبتمبر، جمع لقاء ودي جرى في البحر الأحمر بين ولي العهد السعودي، وأمير قطر، ومستشار الأمن الوطني الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان.