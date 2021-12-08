بوتين يؤكد مجددا أن روسيا لن تقبل انضمام أوكرانيا إلى الناتو

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مجددا أن بلاده لن تقبل انضمام أوكرانيا المجاورة إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وكانت الولايات المتحدة أكدت أن لكل دولة الحق في أن تختار شركاءها، ويقول بوتين الآن بنفس الحق، ولكنه يرى أن مثل هذه الشراكة يجب ألا تكون على حساب أمن دول أخرى.

وقال الرئيس الروسي: "للأسف، اتخذ حلف الأطلسي خط المواجهة ضد روسيا"، مضيفا أن الحلف ينظر إلى روسيا كخصم، ولكن موسكو لا تسعى إلى المواجهة. وأعرب بوتين عن أمله في أن يأخذ الغرب قلق بلاده على محمل الجد.

وتأتي تعليقات بوتين عقب القمة التي عقدها أمس الثلاثاء مع نظيره الأمريكي جو بايدن، عبر تقنية الفيديو.

ووصف بوتين المفاوضات مع بايدن بأنها كانت "واضحة وواقعية وبناءة"، مشيرا إلى إمكانية استئناف الحوار.