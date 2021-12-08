قال حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنّ هناك تنسيقًا بين الوزارة مع وزارة التربية والتعليم لتطعيم الأطفال من 12 إلى 15 سنة، كاشفًا أنه تم حتى الآن تلقيح نحو نصف مليون طفل من 12 سنة إلى 18 سنة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تُقدمه الإعلامية لميس الحديدي، عبر شاشة "on"، مساء الثلاثاء، أنّ الوزارة تسعى لتسهيل كل الأمور حول تطعيم الأطفال.

وأوضح أنّ أعراض تلقي اللقاح بالنسبة للأطفال هي نفس الأعراض التي تظهر على الكبار، مؤكّدًا أنه لا توجد أعراض مؤثرة حتى هذه اللحظة.

وتحدث عبد الغفار عن متحور كورونا الجديد "أوميكرون"، قائلًا إنه لم يتم رصد أي حالات مصابة بالمتحور في مصر حتى الآن.

وشدّد على أنّ التطعيم يبقى هو حائط الصد الأول لمواجهة كورونا، ونوه بأنّه بعض الناس يحصلون على الجرعة الأولى ويتخلفون عن الجرعة الثانية، وهو أمر ليس بالجيد لأن التلقيح لا يكون فعالا إلا بعد الجرعتين"

وكشف أن نحو مليون شخص حصلوا على الجرعة الأولى ولم يحصلوا على الجرعة الثانية، مؤكّدًا الحاجة إلى توسيع قاعدة الملقحين للوصول إلى أعداد مرتفعة.