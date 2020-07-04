تنظم كلية الألسن بجامعة الأقصر مؤتمرها السنوي الأول للأقسام وذلك يوم الأحد الموافق 26 ديسمبر 2021م، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس الجامعة، والدكتور ربيع محمد سلامة، عميد كلية الألسن.

وقال رئيس الجامعة، إن المؤتمر يهدف إلى إحياء روح العمل الجماعي والتعاون، والتواصل العلمي الفعال بين الباحثين من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطلاب، مع إبراز دور جامعة الأقصر في رعاية البحوث العلمية والتطلع إلى الأفضل.

وأضاف أن محاور المؤتمر مفتوحة لجميع البحوث العلمية التي يقدمها أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكلية الألسن جامعة الأقصر، في اللغويات أو الآداب أو الدراسات الإنسانية، لكل أقسام الكلية ولغات دراستها.

في ذات السياق، أشار الدكتور محمود النوبي أحمد، رئيس المؤتمر ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، إلى أن فعاليات المؤتمر ستعقد خلال يوم واحد داخل الكلية وبين طلابها وأساتذتها، وفي جلسة المؤتمر الافتتاحية يعرض رئيس كل قسم علمي أو المشرف على القسم أنشطة قسمه عن العام الماضي.