فالنيفا الفرنسية توقع عقدا لتوريد مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا إلى البحرين

وقعت شركة التكنولوجيا الحيوية والأدوية الفرنسية فالنيفا اتفاق شراء مسبق مع مملكة البحرين لتوريد مليون جرعة من اللقاح الجديد المنتظر "فلا 2001" المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء إلى أن هذه هي ثاني صفقة شراء توقعها فالنيفا لتوريد جرعات اللقاح فلا 2001 منذ أظهرت نتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية فاعلية اللقاح في الوقاية من فيروس كورونا بنسبة تصل إلى 95%.

كان خبراء بريطانيون، قد قالو أن جرعة واحدة من اللقاح الفرنسي فلا 2001 يمكن أن تكون فعالة في مواجهة المتحور الجديد لفيروس كورونا المستجد أوميكرون، مشيرين إلى أن طريقة صناعة لقاح "فالنيفا" الفرنسي يتميز بخصائص تجعله متميزا عن بقية اللقاحات.

ويحتوي لقاح "فالنيفا" على فيروس كورونا معطل بالكامل، ولا يمكن أن يسبب المرض ويقي من الداء عن طريق تعريف الجهاز المناعي بالتهديد الفيروسي، حيث يعمل الجهاز المناعي على إنتاج أجسام مضادة، بما يساعد الجسم على محاربة الفيروس.