نائب محافظ الوادي الجديد تتابع المشروعات الجارية في مركز باريس

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أجرت حنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية بمركز باريس يرافقها عادل مراد رئيس مركز باريس؛ لمتابعة المشروعات الجارية والخدمات المقدمة للمواطنين، والاطمئنان على سير العملية التعليمية بمدارس قرى جدة ودرب الأربعين ١ و٢.

ووجهت "مجدي" برفع كفاءة معامل العلوم وتخصيص فترات تقوية للطلاب، خلال اليوم الدراسي؛ لرفع مستوى تحصيلهم وتنظيم رحلات للطلاب لزيارة معالم مدينة الخارجة، مؤكدة سرعة توفير طبيب بالوحدة الصحية بقرية درب الأربعين ٢ وإعداد تقرير عن تواجد الأطباء بكافة الوحدات الصحية بالمركز، خلال متابعتها للعمل داخل الوحدة الصحية.

وتابعت معدلات الإنجاز بمشروعي إنشاء وحدة إطفاء باريس والوحدة الاجتماعية بقرية بغداد، مؤكدة سرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية في الموعد المحدد استعداداََ لافتتاحهما.

ومن ناحية أخرى، تفقدت نائب المحافظ مشروع استثمار زراعي على مساحة ٢٠٠ فدان، والذي يضم مزرعة نخيل وإنتاج سمكي وصوب زراعية لإنتاج الخضروات، موجهةََ بطرح الإنتاج بأسعار مخفضة للمواطنين لتحقيق الاكتفاء الذاتي.