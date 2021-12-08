رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية للشروق: خطوات فعلية لإنشاء كليتي الطب والعلاج الطبيعي

قالت فريدة خميس، رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية في القاهرة، إن هناك خطوات فعلية لإنشاء كليتي الطب البشرى والعلاج الطبيعي بالجامعة خلال الفترة المقبلة وتوفير، بالإضافة إلى التفكير في كلية الطب البيطري.

وأضافت خميس في تصريحات للشروق على هامش المنتدى العالمي للتعليم العالي بالعاصمة الإدارية، أنه تم ارجاء فكرة إنشاء فرع آخر لحرم الجامعة خارج الحرم الحالي.

وانطلقت صباح اليوم الأربعاء فعاليات المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي بعنوان رؤية المستقبل، والذى تنظمه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر 2021، بالعاصمة الإدارية الجديدة، برعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.